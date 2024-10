Rentrée des classes : Bassirou Diomaye adresse ses encouragements à la communauté scolaire

Le président de la République Diomaye Faye a tenu à marquer son adhésion à l'idée "Oubi tèy jangue tèy ". Ce lundi, donc, marque la rentrée effective des classes. Sur toute l'étendue du territoire national, ce lundi 07 octobre marque le début de l'année scolaire 2024-2025.

Cependant, dans certaines parties du pays le concept "Oubi tèy Jangue" n'est pas applicable. C'est le cas notamment à Médina Yoro Foula, où un chef d'établissement a lancé, à travers la radio Sénégal internationale (Rsi) un appel aux parents d'élèves afin qu'ils libèrent les enfants pour que ces derniers puissent regagner les classes. Il faut dire dans cette zone comme la plupart des zones rurales période actuelle coïncide avec les travaux champêtres.



Ailleurs, au sud et au nord du pays beaucoup d'écoles sont sous les eaux. C'est le cas à Matam, Podor, Djamel et autres lieux (nord) du pays. Au sud, également c'est le même phénomène qui se présente dans certaines parties.



C'est dans ce contexte plein de tribulations que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses encouragements à toute la communauté scolaire. "Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle année scolaire pleine d'espoir et réussite! A tous les élèves du Sénégal, je souhaite une rentrée inspirante et enrichissante et une année scolaire pleine de succès", telle est l'adresse de Diomaye à l'endroit des élèves du Sénégal.



Enfin, il a salué la détermination des potaches. "Que votre détermination et votre passion vous mènent vers de grands accomplissements . Ensemble construisons l'avenir de notre nation en investissant dans l'éducation", a adressé le Président Diomaye.