Rentrée scolaire 2024 : le grand Séminaire de Sebikhotane érigé en institut ecclésiastique d'Études Supérieures

Par une note d'information en date du 28 juin 2024 signée par l’Abbé Augustin THIAW, la Province Ecclésiastique de Dakar informe les fidèles laïcs que le Grand-Séminaire de Sébikhotane sera érigé en « Institut Ecclésiastique d'Études Supérieures », pour la rentrée scolaire 2024/2025.



« Chers Confrères dans le Sacerdoce, Révérends Religieuses et Religieux, Chers Fidèles Laïcs, Bien aimés dans la foi, nous venons, par la présente note, vous informer de la création d'un Nouvel Institut Ecclésiastique d'Études Supérieures au Sénégal, qui est provisoirement installé dans le site actuel du Grand Séminaire François Libermann de Sébikhotane, dès la Rentrée Académique d'Octobre 2024 », lit -on sur la note.



Selon la note : « il s'agit d'un projet qui date de 2022, année à laquelle les Évêques du Sénégal ont reçu, du Dicastère pour la Culture et l'Éducation et de la Direction des Instituts Affiliés de l'Université Pontificale Urbaniana (Rome-Vatican), l'instruction d'ériger le Grand Séminaire François Libermann de Sébikhotane en Institut Ecclésiastique d'Études Supérieures, conformément aux nouvelles dispositions prises par Rome, pour améliorer la formation académique des candidats au Sacerdoce. Depuis lors, une profonde réflexion a été menée pour cerner tous les contours du projet, allant des Statuts jusqu'au Programme académique de l'Institut, en passant par les considérations d'ordre financier, matériel et organisationnel » informe la note.



« A quelques mois de l'ouverture de cet Institut, nous éprouvons une grande joie de vous partager les informations suivantes :

Le nouvel Institut naissant se nomme « LIBERMANN » (ISFL).

Pour le moment, il est ouvert uniquement pour les Candidats au Sacerdoce issus des Diocèses (Séminaristes).



Le Grand Séminaire de Sébikhotane, en tant que maison de formation poursuit toujours sa vocation autour du Recteur et de l'équipe des formateurs.

La gestion de l'Institut est confiée à Monsieur l'Abbé Camille SENE, du Diocèse de Thiès, qui en est le Directeur. Comme tel, il s'occupera de la formation académique des étudiants jusqu'à l'obtention du Baccalauréat de Théologie et la soutenance des mémoires de fin d'études.

L'Institut va occuper provisoirement certains locaux du Grand Séminaire pour l'apprentissage et le cadre administratif.



La Rentrée du Séminaire est prévue pour le Vendredi 11 octobre 2024.

La Rentrée Académique de l'Institut est prévue pour le Lundi 21 octobre 2024.