Réouverture d'un centre de traitement d'Ebola en RDC

Le centre de traitement contre le virus Ebola fermé la semaine dernière après une attaque d'hommes armés à Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo, est à nouveau opérationnel depuis samedi.



L'annonce a été faite par le ministère congolais de la santé.



Les autorités annoncent également le début des travaux de reconstruction d'un autre centre de traitement d'Ebola incendié il y a une semaine suite à une attaque armée.





Avant ces incidents, ces deux centres, géographiquement proches, étaient cogérés par Médecins Sans Frontières et le ministère de la santé.



Depuis lors l'ONG a suspendu ses activités dans les deux centres.



La République démocratique du Congo est confrontée à sa 10ème épidémie de fièvre hémorragique Ebola depuis le mois d'août.



Le virus est apparu dans la province du nord Kivu avant de toucher quelques jours plus tard la province voisine de l'Ituri.



Depuis le début de l'épidémie, la maladie a fait plus de 560 morts sur près de 900 cas.



On note, par ailleurs, la guérison de plus de 300 personnes.



Les activités de riposte contre l'épidémie ont, à plusieurs reprises, été perturbées par des attaques dans cette région de la RDC où sévissent des groupes armés.