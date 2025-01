Répercussions de l'affaire des Suppo: Mame Ndiaye Savon, nouvelle cible des blouses blanches

Depuis le démantèlement du réseau "Mafia des Suppo", les plateformes médicales semblent respirer un peu mieux, marquant une victoire contre le trafic illégal de produits médicaux. Les enquêteurs, implacables, poursuivent leur chasse aux commerçants impliqués dans ce secteur illicite. Cependant, l’euphorie semble prématurée pour certains acteurs du milieu médical, qui continuent de viser d’autres marchands, notamment ceux impliqués dans la vente de produits interdits, tels que les dépigmentants.



Au cœur de cette nouvelle vague d’indignation figure un nom qui revient sans cesse sur les réseaux : Mame Ndiaye Savon. Elle est désormais au centre de toutes les accusations, et les professionnels de la santé semblent n'attendre plus que son arrestation imminente, à en croire nos confrères du journal L'Observateur.



Pour tenter de recueillir ses commentaires sur cette affaire, le quotidien a pris contact avec elle. Malheureusement, c’est son assistant, répondant sous le pseudonyme de "Fou", qui a pris l’appel. "Mame Ndiaye Savon a pris un congé de deux jours. Elle était en préparation pour son Magal Kazu Rajab et se repose dans un hôtel. Elle est fatiguée et a décidé de prendre un peu de repos", a-t-il précisé.