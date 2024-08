Répertoire national des entreprises et associations: une hausse de 19%, représentant 22.415 enregistrements au 2e trimestre de l’année 2024.

Le registre national des entreprises a connu une hausse au cours du deuxième trimestre de l’année 2024. Le nombre d’unités enregistrées au Répertoire national des entreprises et associations (Rnea), est estimé à 22. 415 enregistrements contre 18. 838 au semestre précédent, soit une augmentation relative à 19%.



Par rapport à la même période de l’année précédente, les nouvelles immatriculations ont grimpé de 9,9 %, a fait savoir l’Agence nationale de la démographie(Ansd).



Dans ces nouvelles immatriculations, les entreprises individuelles représentent 72,6% du total.



Ensuite, s’en suivent les autres entités juridiques, comme les Groupement d’intérêt économique(GIE), les Sociétés à responsabilité limitée (Sarl) et les Société unipersonnelles à responsabilité limitée (Suarl), représentent respectivement 7%,3% et 2,4% des immatriculations.