Réplique du Lieutenant-colonel Mamadou Diamé à Guy Marius Sagna : Ibrahima Khalil Diène passe au crible la lettre du douanier

Invité de l’émission MidiKeng sur PressAfrikTVhd, Ibrahima Khalil Diène chargé de communication de l'Union des Transitaires Patriotes du Sénégal (UTPS) a passé à la loupe la lettre diffusée par le Lieutenant-colonel suite à l'interpellation du député Guy Marie Sagna. Il estime que la « sortie du lieutenant-colonel est précipitée ».



Pour lui, il devait se conformer à sa hiérarchie, la direction de la douane pour apporter sa réplique. Selon lui, « c'est la gestion du Colonel Diamé qui est incriminée et non pas son parcours et ses compétences ».



Pour Ibrahima Khalil Diene, « ce n’était pas nécessaire qu'il étale sa vie privée sur la place publique ».



Dans un autre angle, le chargé de communication de l'Union des Transitaires Patriotes du Sénégal, estime que le concerné justifiait ses mains propres dans la lettre. Alors qu'il est interpellé sur la gestion du secteur 15t du port autonome de Dakar.



« La lettre montre de manière implicite que ses autres collègues doivent se rectifier et qu'ils n'ont pas les mots propres », souligne-t-il.



Selon lui, « cette lettre est une manière de faire un clin d'œil au président de la République pour obtenir une promotion ». Il révèle en outre que « le commandant du 15t fait référence « Jub Jubaal Jubanti », alors qu'il est interpellé sur le fonctionnement et la gestion de son service ».



D'après lui, le commandant Diamé a dit que le député devait éviter de se faire manipuler par certains transitaires. En ce sens, il estime que le « concerné devait avoir le courage d'aller au fond de sa pensée et citer nommément les concernés ».