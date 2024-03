Report de la Présidentielle: Macky Sall reconnait que "ce fût une expérience difficile"

Le président de la République Macky Sall a défendu sa décision de retarder les élections qui ont plongé le pays dans la tourmente, et a insisté sur le fait que sa démocratie et ses institutions restent intactes.



« Ce fut une expérience difficile », reconnait -il mais qui nous « renforcera malgré les incertitudes », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Bloomberg.



Toutefois, le chef de l'Etat pense que « la réputation du Sénégal reste intacte ». Mieux , il dit vouloir léguer un Sénégal réconcilié et en paix.



Rappelons que les manifestations qui ont suivi le report de la présidentielle du 25 février ont fait quatre morts.



A noter que l’élection présidentielle aura lieu ce dimanche 24 mars 2024.