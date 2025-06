Yoro Dia tacle Ousmane Sonko sur la question des visas : « On ne gouverne pas par l’émotion »

Dans un message publié sur son réseau social Facebook, Yoro Dia, ancien ministre et analyste politique, a vivement critiqué le Premier ministre Ousmane Sonko au sujet de sa réaction sur la délivrance de visas par les Etats unis. Yoro Dia estime que la gestion diplomatique ne doit pas être guidée par des considérations affectives.



« Cela devrait relever au plus du Secrétaire général des Affaires étrangères. On ne gouverne pas par l’émotion », a-t-il écrit, avant d’ajouter : « Notre Premier ministre est incapable de se hisser à la hauteur qu'exigent ses fonctions. Leur souverainisme n'est que refoulement du complexe d'infériorité, d'où cette susceptibilité pavlovienne. »