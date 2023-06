Report du match AS Pikine vs Jaraaf: le comité des supporters pikinois met en garde la Fédération contre toute délocalisation

Le Comité des supporters de l'AS Pikine a réagi suite à la décision de la Fédération sénégalaise de football (FSF) faisant objet de report jusqu’à nouvel ordre, du match devant opposé l’AS Pikine et le Jaraaf de Dakar. Il met en garde la Fédération sénégalaise de Football contre toute délocalisation du match de 8e de finale de la Coupe du Sénégal devant opposer le club au Jaraaf.



«Le comité prend acte de la décision de report. Le match devra se tenir au Stade Alassane DJIGO conformément au tirage au sort et c'est à la FSF de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour la bonne tenue de cette rencontre », peut-on lire dans un communiqué publié ce mercredi.



Toutefois, les Pikinois se désolent des « incidents qui ont survenu après le dernier match ayant opposé les deux clubs. Le comité rappelle que depuis des années il n'y a jamais eu ces genres de choses lors des rencontres à domiciles » .



Le comité parle d’une irresponsabilité des organisateurs. Il estime que ces incidents regrettables auraient pu être évités si par le passé des mesures idoines avaient été prises notamment lors des déplacements au Stade Iba Mar DIOP (contre Gorée et Jaraaf) où ses membres ont vécu des «agressions » ayant causées des blessés graves ou lors du match entre AS Pikine et Dakar Sacré Cœur.



Pis, poursuit le communiqué, récemment après le « match à Ngalandou Diouf où il dit n’avoir reçu aucun un mot de compassion ni de la part de la LSFP ni de la part de la FSF à l'endroit de ses supporters ».



Le comité appelle tous ses « supporters à la retenue et les invite encore une fois de plus à la remobilisation autour de l'équipe ».



Pour rappel, l’AS Pikine et Jaraaf de Dakar étaient face à face le weekend dernier dans le cadre de la 22e journée de la Ligue 1 Sénégal aise. Cette rencontre qui s’est déroulée au stade Alassane Djigo a été le théâtre de scènes de violence, à l’intérieur comme à l’extérieur du stade, ternissant une fois de plus l’image du football sénégalais.



C’est donc par mesures de sécurité que la FSF a décidé de reporter jusqu’à nouvel ordre le prochain duel entre ces deux équipes. En effet, l’AS Pikine et Jaraaf de Dakar devaient se retrouver le 22 juin 2023 et s’affronter en 8es de finale de Coupe du Sénégal.