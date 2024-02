Reprise des cours à l’UCAD, réhabilitation des bâtiments : le Pr Moussa Baldé se dit "satisfait" et promet une année universitaire apaisée

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mesri), Pr Moussa Baldé a visité, ce jeudi les chantiers de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) pour évaluer les conditions d’une reprise correcte. Ce déplacement fait suite à la décision du conseil académique de l’UCAD de reprendre les enseignements et activités pédagogiques en présentiel. Selon le ministre toutes les conditions sont réunies pour une année universitaire apaisée.



Accompagné des autorités universitaires, en particulier le Recteur Ahmadou Aly Mbaye, il a visité d’abord le campus social, notamment les pavillons en construction et le pavillon A.



Le ministre Moussa Baldé se dit satisfait de la réhabilitation des bâtiments et de l’avancement des travaux. « La réhabilitation se passe bien, beaucoup de bâtiments ont été réhabilités. Les chantiers du chapiteau de la faculté des sciences juridiques et politiques avancent à grands pas », a-t-il dit.



« J’ai visité le centre des œuvres universitaires (COUD) où nous avons de nouveaux pavillons d’une qualité hôtel. D’ici quelques mois, le COUD devrait avoir une capacité de 20 000 lits et des restaurants qui peuvent servir jusqu’à 70.000 repas », a ajouté Moussa Baldé.



Pour sa part, le Recteur de l’UCAD a indiqué que tout est prêt pour accueillir tous les étudiants. « Le Conseil académique a décidé d’une reprise totale. Nous avons vu que la reprise a été mise à l’échelle. Les réhabilitations ont été faites presque partout, à l’exception de quelques poches comme le chapiteau de la faculté de droit et les amphis du CESTI. Malgré tout, il y a des espaces qui n’étaient pas fonctionnels avant l’arrêt des cours en présentiel et qui le sont maintenant. En d’autres termes, le gain net d’espace pédagogique est positif ».



M. Mbaye souligne que toutes les conditions sont réunies pour le démarrage des enseignements. « Globalement, les conditions sont réunies pour que l’année se termine normalement. Et que la nouvelle année qui a démarré pour certains établissements et qui reste à être démarrée pour les autres puisse se faire également dans d’excellentes conditions ».