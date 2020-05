Reprise des cours le 2 juin : des enseignants mettent les parents d'élèves devant leurs responsabilités et proposent une nouveau calendrier

L’Union Nationale des Enseignants (U.N.E) ne parle pas le même langage avec le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, qui a fixé la date des reprises des cours le 2 juin prochain. Ses membres, qui s’opposent à ladite mesure, alertent les parents d’élèves et leur mettent devant leurs responsabilités.



Dans un communiqué dont L’As a détenu copie, ces enseignants estiment la reprise des cours dès le mois prochain, mène les élèves et les enseignants sur le chemin du péril.



« Nos enfants à qui nous avons interdit le chemin de l’école au moment où il y avait zéro (0) mort et huit (8) cas, doivent maintenant affronter le virus malgré le bilan macabre actuel de vingt-cinq (25) morts et plus de deux mille cas positifs. Qu’est-ce que nous voulons les envoyer au front ? Nous voulons les envoyer au front ? Avec quelles armes ? Un gel ? Le gel pour les mains ? D’accord ! Mais les mains ne sont pas les seuls endroits que le virus peut atteindre. (…) », ont déclaré les enseignants.



Toujours dans leur note, ces enseignants ont proposé un réaménagement du programme scolaire qui permettra de tenir les examens de Bac (Baccalauréat) et du Bfem (Brevet de fin d’études moyennes) en fin d’années.



Ils proposent de fixer la reprise des classes en septembre 2020. Ainsi, les compositions et autre conseil des classes pourront se tenir en décembre 2020. S'agissant de l'examen du Bac, indiquent ces enseignants, il se tiendra à partir du 20 décembre 2020.