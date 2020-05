Reprise des cours : les enseignants dénoncent un manque d’organisation de la compagnie Dakar Dem Dikk dans leur convoyage à leurs postes respectifs (Vidéo)

Ils étaient nombreux à se rendre au terminus de Dakar Dem Dikk (DDD), sis à la Liberté 5, ce mercredi matin pour rejoindre leurs lieux d’affectation. Les enseignants qui devaient se rendre à Kaolack et Fatick ont toutes les difficultés pour embarquer. Sous le soleil ardant, certains assis à même le sol, attendaient impatiemment leur départ. Ces enseignants, qui parlent de leurs calvaires, dénoncent un manque d’organisation du personnel de DDD pour leur convoyage.



« Le ministre peut attendre jusqu’au mois de septembre pour débuter l’année et faire les examens de sortie au mois de novembre. Et l’année académique 2020/2021 pourrait être prolongée jusqu’au mois de juillet. Mais actuellement, avec cette situation, on ne sait pas qui est porteurs du virus, les gens ne sont pas dépistés, c’est vraiment déplorable », martèle Laurent Mané.



Abondant dans le même sens, Abdou Fall, Professeur de Mathématique physique Chimie (PC), qui également évoque un manque d’organisation déplore la situation. Selon lui, l’autre problème est l’endroit où le bus va les déposer. Ils auront aussi d’énormes difficultés à rejoindre leur poste de service. Car il leur faut un autre moins. Il précise qu’ils seront obligés d’appeler le gouverneur pour trouver des solutions. Suivez la vidéo !!!