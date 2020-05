Reprises des cours: ce sera le 2 juin comme prévu, réitère Macky Sall

Le président de la République Macky Sall ne compte pas changer d'avis pour la reprise des cours, au moment où le nombre de cas positifs au coronavirus ne cesse de grimper. Comme annoncé lors de la dernière réunion du conseil des ministres sur la reprise des enseignements, le chef de l'état, lors de son discours adressé à la Nation ce lundi 11 mai, a encore réaffirmé sa volonté de voir les cours reprendre le 2 juin prochain.



« Les cours reprendront à compter du 02 juin 2020 pour les élèves en classe d’examen. c’est à dire pour les classes de CM2, Troisième et Terminale ; soit 551 000 élèves, du public et du privé réunis, sur les 3 500 000. L’année scolaire et le calendrier des examens seront adaptés en conséquence », déclare le chef de l’état



Et pour ce qui est des élèves des autres classes ils continueront de suivre les cours à partir du dispositif "Apprendre à la maison", décliné dans ses plateformes télévisuelle, radiophonique et numérique. En ce qui concerne l’Université, le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur poursuivra les concertations avec les différentes académies pour aménager les enseignements à distance.



Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 ce lundi 11 mai 2020. Sur 917 tests réalisés, 177 sont revenus positifs. Il s'agit de 169 cas contacts et 8 cas issus de la transmission communautaire ( 01 Liberté 3, 01 à Tambacounda, 02 à Touba, 01 Mbao et 01 à Pikine). 65 malades ont été déclarés guéris et 08 cas graves enregistrés ce lundi.



A ce jour, le Sénégal compte 1886 cas déclarés positifs, dont 715 guéris, 19 décédés, et 1151 sous traitement.