Résistance aux antimicrobiens : des millions de personnes meurent d'infections, selon un rapport mondial

Plus de 1,2 million de personnes sont mortes dans le monde en 2019 d'infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques, selon la plus grande étude sur la question à ce jour.



C'est plus que le nombre annuel de décès dus au paludisme ou au sida.



Les pays les plus pauvres sont les plus touchés, mais la résistance aux antimicrobiens menace la santé de tous, indique le rapport.



Pour s'en protéger, il est recommandé d'investir d'urgence dans de nouveaux médicaments et d'utiliser plus judicieusement les médicaments actuels.



L'utilisation excessive d'antibiotiques ces dernières années pour des infections banales signifie qu'ils deviennent moins efficaces contre les infections graves.



Des personnes meurent d'infections courantes, auparavant traitables, parce que les bactéries qui les provoquent sont devenues résistantes aux traitements.



Les autorités sanitaires britanniques ont récemment prévenu que la résistance aux antimicrobiens (RAM) était une "pandémie cachée" qui pourrait apparaître dans le sillage de Covid-19, à moins que les antibiotiques ne soient prescrits de manière responsable.



Particulièrement mortelle



L'estimation des décès mondiaux dus à la RAM, publiée dans le Lancet, est basée sur une analyse de 204 pays par une équipe de chercheurs internationaux, dirigée par l'Université de Washington, aux États-Unis.



Ils ont calculé que jusqu'à cinq millions de personnes sont mortes en 2019 de maladies dans lesquelles la RAM a joué un rôle - en plus des 1,2 million de décès qu'elle a causés directement.



La même année, le sida (syndrome de l'immunodéficience acquise) aurait causé 860 000 décès et le paludisme 640 000.





La plupart des décès dus à la RAM ont été causés par des infections des voies respiratoires inférieures, comme la pneumonie, et des infections du sang, qui peuvent entraîner une septicémie.



Le SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline) était particulièrement mortel, tandis que l'E. coli et plusieurs autres bactéries étaient également liées à des niveaux élevés de résistance aux médicaments.



À l'aide des dossiers des patients provenant des hôpitaux, d'études et d'autres sources de données, les chercheurs affirment que les jeunes enfants sont les plus exposés, environ un décès sur cinq lié à la résistance aux médicaments étant survenu chez les moins de cinq ans.



On a estimé que les décès dus à la RAM étaient :



les plus élevés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, avec 24 décès pour 100 000 habitants.



les plus faibles dans les pays à revenu élevé, soit 13 décès pour 100 000 habitants.

Le professeur Chris Murray, de l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington, explique que ces nouvelles données révélaient la véritable ampleur de la résistance aux antimicrobiens dans le monde et constituaient un signal clair de la nécessité d'une action immédiate "si nous voulons rester en tête de la course contre la résistance aux antimicrobiens".



D'autres experts estiment qu'un meilleur suivi des niveaux de résistance dans les différents pays et régions est essentiel.



Le Dr Ramanan Laxminarayan, du Centre for Disease Dynamics, Economics and Policy, à Washington DC, indique que les dépenses mondiales consacrées à la lutte contre la RAM devaient atteindre les niveaux observés pour d'autres maladies.



"Les dépenses doivent être consacrées à la prévention des infections, à l'utilisation appropriée et judicieuse des antibiotiques existants et à la mise sur le marché de nouveaux antibiotiques", dit-il.



Une grande partie du monde est confrontée au problème du manque d'accès à des antibiotiques abordables et efficaces - et ce problème doit être pris au sérieux par les dirigeants politiques et sanitaires du monde entier, ajoute le Dr Laxminarayan.