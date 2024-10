Responsabilité d’un Premier ministre : la leçon d'Amadou Ba à Sonko

En conférence de presse ce lundi Amadou Ba, leader de « Nouvelle Responsabilité » a apporté des éclaircissements sur ce qu’il qualifie d’« allégations » de l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko. En plus de dénoncer des « tentatives désespérées de détourner de l’attention » du réel débat et des attentes du peuple, le membre de Jam Ak Njariñ et ancien Premier ministre en a profité pour donner un cours gratuit sur la gouvernance et les responsabilités d’un Premier ministre à son successeur.



«Ce qui est attendu du Premier ministre et de son gouvernement, c'est de répondre aux besoins du peuple sénégalais et non de se livrer à des jeux de diversion. Je les invite à sortir des querelles et à se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire gouverner pour le bien de notre pays. Le pouvoir ne s’exerce pas dans la peur ou dans la contrainte. Le pouvoir s’exerce dans le dialogue, la concertation et l'action au service du bien commun. En république et en démocratie, le pouvoir s’exerce par la persuasion et non par la terreur », a souligné Amadou Ba.