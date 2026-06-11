Ressources halieutiques : Les Cadres Jambaars exigent l'annulation des 111 licences de pêche de l'ex-ministre Fatou Diouf

La Cellule stratégique des cadres Jambaars a réclamé ce jeudi 11 juin l’annulation conservatoire immédiate des 111 licences de pêche accordées sous le magistère de l’ancienne ministre de la Pêche, Fatou Diouf. Dans un communiqué officiel, le mouvement exige l'ouverture d'une enquête approfondie par l'Inspection générale d'État (IGE) ainsi que l'auto-saisine de l'OFNAC pour rechercher d'éventuels faits de corruption, de trafic d'influence ou de conflits d'intérêts dans les conditions d'attribution de ces autorisations.







Cette sortie au ton ferme fait suite à la publication récente de la liste des bénéficiaires, une démarche que l'organisation juge insuffisante pour dissiper les interrogations. Selon les Cadres Jambaars, la transparence ne se décrète pas après les faits mais s'apprécie à travers la légalité, la justification économique et l'impact de ces actes sur les intérêts stratégiques et la souveraineté alimentaire du Sénégal.







Le mouvement exprime sa profonde indignation face à cette situation, rappelant qu'elle intervient dans un contexte de raréfaction des ressources halieutiques, de hausse continue du prix du poisson et de crise majeure pour la pêche artisanale. Martelant que la mer appartient au peuple sénégalais et non aux réseaux d'influence, l'organisation en appelle à la Justice pour situer toutes les responsabilités, estimant qu'aucune zone d'ombre ne peut être tolérée sur la gestion de ce patrimoine national stratégique.

