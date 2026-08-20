Restaurer les terres pour restaurer la paix: 400 organisations interpellent les États

À Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, 400 organisations de la société civile ont appelé les États à envisager la restauration des terres comme un outil pour la paix, lors de la COP17 sur la désertification. Le slogan de leur déclaration, c'est d'ailleurs « Restaurer la terre, investir dans le peuple, construire la paix ».Ces 400 organisations rappellent que restaurer les terres, c'est un outil pour la prévention des conflits, et pour consolider la paix.



La coalition appelle donc les États à traiter comme une priorité politique le lien entre la terre et la paix, et à ne pas en faire une préoccupation secondaire.

Lorsque les terres sont dégradées par la sécheresse, la rareté de l’eau ou le changement climatique, cela affecte profondément les communautés locales qui n’ont d’autre choix que de migrer vers des endroits plus propices pour éviter l’insécurité alimentaire ou la famine. Et ces migrations provoquent bien souvent des conflits d’usage autour des points d’eau ou des terres fertiles avec les communautés qui vivaient déjà sur ces territoires.



Mais pour Gabriel Lagrange de l’ONG nigériane Surge Africa, à l’origine de cette déclaration, restaurer les terres peut apaiser les tensions et ramener la paix : « Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à partir du moment où des communautés ou des pays ont réussi à mettre en commun la restauration des terres et une gestion équitable de la terre, cela a permis d'apaiser les tensions, de soutenir les revenus de vie pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit ou que les déplacements, par exemple, soient mieux gérés. »





Pourtant, malgré des liens évidents entre dégradation des terres et insécurité, c'est une problématique qui n’est pas prise en compte dans les politiques nationales et internationales. D’où cette déclaration de la société civile qui insiste sur le fait que restaurer une terre, c’est restaurer la dignité, la stabilité et les fondements de la paix.



« Ce qu'on aimerait bien changer, c'est de reconnaître explicitement que les pays touchés par les conflits, en post-conflit ou fragiles, doivent être reconnus comme vulnérables pour permettre in fine d'avoir des financements liés et d'avoir de la construction de capacité également, ajoute Gabriel Lagrange. Le but final est d'aider au maximum les communautés touchées par la dégradation des terres et l'insécurité. »



Cette déclaration Terre Paix sécurité exhorte les gouvernements à investir dans la restauration des sols, à assurer un accès équitable à la terre et aux ressources, à intensifier la coopération entre les communautés et les États et à renforcer les systèmes de surveillance et d’alerte précoce autour des conflits.