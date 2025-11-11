Restructuration de la “Coalition Diomaye Président” : Aminata Touré désignée pour conduire le processus

Par lettre en date du 10 septembre 2025, reçue le même jour, j'ai informé Madame Aida MBODJ de la fin de sa mission à la tête de la « Coalition Diomaye Président». Je l'ai remerciée pour son engagement et son dévouement sans commune mesure, à la tête de la Coalition, pour la victoire du 24 mars 2024.

Dans la même lettre, j'ai attiré son attention sur une nécessaire réorganisation de la Coalition, dans le but de la rendre plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante, au service de notre projet commun. Je lui précisais que cette réorganisation, devrait être menée, dans une démarche inclusive qui nécessite la tenue d'une réunion de la Conférence des leaders.

C'est pourquoi, j'avais demandé à Madame Aïda MBODJ de convoquer, dans les meilleurs délais, ladite Conférence afin de passer le témoin, à cette occasion, à son successeur qui prendrait le relai à compter de cette date.

Deux (02) mois plus tard, force est de constater que la léthargie et les facteurs de division persistent malgré l'intérêt prononcé que suscite la Coalition Diomaye Président » et les nombreuses demandes d'adhésion exprimées par plusieurs personnalités et organisations politiques partageant l'idéal politique et les valeurs de la coalition.

Aussi, ai-je choisi Madame Aminata TOURE, superviseur général de notre campagne électorale à la présidentielle de mars 2024, pour conduire ce processus qui devra être marqué du sceau de l'ouverture et de la recherche de l'efficience opérationnelle.

Je ne doute point que son expérience, son engagement et son esprit fédérateur nous seront d'un très grand apport dans la restructuration de notre organisation qui devra déboucher sur une coalition plus forte, au service de la vulgarisation positive de l'action du gouvernement, sous la conduite éclairée du Premier Ministre Ousmane SONKO.

Veuillez agréer, chers alliés, l'assurance de mes sentiments distingués

Chers alliés,