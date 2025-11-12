Restructuration de la Coalition : Pastef conteste la décision de Diomaye et maintient son soutien à Aïssatou Mbodj

Toutefois, le parti a tenu à apporter plusieurs précisions et rappels importants :

1. Le projet de restructuration évoqué a déjà été entrepris. En effet, après l'élection présidentielle de mars 2024, la tâche a été confiée à la coalition, ainsi qu'à sa présidente de la Conférence des leaders, Madame Aissatou Mbodj, afin d'y travailler. Cela a abouti à la production de tous les projets de textes préparatoires, notamment la charte, le règlement intérieur et la structuration.

2. Au terme d'un processus inclusif, ces textes ont été partagés avec toutes les parties prenantes réunies dans le groupe de la Conférence des leaders, et sont en attente de validation.

3. Un nom a même été proposé pour la nouvelle coalition: APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l'Éthique), considérant que « Diomaye Président» a atteint son objectif électoral

4. Monsieur Bassirou Diomaye Faye n'a pas le pouvoir de démettre Madame Aïssatou MBODJ, qui a été désignée par la Conférence des leaders.

5. La coalition n'a jamais eu comme président Bassirou Diomaye Faye, qui en était uniquement le candidat.

6. Pastef et ses alliés ne se reconnaissent dans aucune initiative coordonnée par Madame Aminata Touré, avec qui nous ne partageons ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes

7. Pastef informe qu'il poursuit son agenda consistant, d'une part, à fusionner avec des organisations alliées et à élargir sa base militante, et d'autre part, à parachever la coalition APTE, sous la présidence de Madame Aissatou Mbodj.

Pastef Les Patriotes a réagi, ce mardi 11 novembre, à la décision du Président Bassirou Diomaye Faye mettant fin à la mission d’Aïda Mbodj à la tête de la « Coalition Diomaye Président ». Dans un communiqué rendu public, le Bureau politique de Pastef Les Patriotes dit noter avec « satisfaction la volonté exprimée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye de restructurer la coalition dénommée « Diomaye Président dans le but de déboucher sur une coalition plus forte, au service de la vulgarisation positive de l'action du Gouvernement”.