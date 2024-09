Restructuration du programme des « 100.000 Logements » : Momath Talla Ndao annonce la création de l’ordre des urbanistes

Parmi les priorités du gouvernement en matière d’urbanisme, figure le fait de doter les villes de documents de planification urbaine, a assuré le secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao.



« Nous voulons faire en sorte que le défi de la planification urbaine soit relevé, en termes d’harmonisation des outils et de fourniture de documents de planification urbaine aux villes », a fait savoir M. Ndao.



« Qui parle des villes, parle nécessairement de la planification urbaine », a-t-il estimé, considérant que « la planification est un aspect important de la modernisation des villes ».



Le secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement signale que la « restructuration » du programme public de construction de 100.000 logements, hérité de l’ex-président de la République, Macky Sall, fait partie des priorités du gouvernement.



« C’est un programme que nous avons trouvé sur place, qui n’a pas donné les résultats escomptés », a-t-il dit en parlant du programme de construction de 100.000 logements sociaux.



Momath Talla Ndao affirme travailler en même temps à la « rénovation du cadre urbain, du cadre de vie et des dispositifs règlementaires [prévus] contre les déchets et les encombrements ». Le secrétariat d’État à l’Urbanisme et au Logement compte mettre en place un ordre national des urbanistes, selon M. Ndao.



« Un processus a été enclenché dans ce sens (…) Nous avons reçu une demande d’audience des urbanistes. Le projet va suivre son cours, et nous allons porter ce dossier », a-t-il assuré.



Momath Talla Ndao juge nécessaire, par ailleurs, d’« harmoniser » et de « faire respecter la règlementation » qui encadre l’urbanisme.



De même faut-il, à son avis, « outiller » les services de contrôle en mettant à leur disposition les moyens humains, logistiques et financiers dont ils ont besoin.



M. Ndao préconise le renforcement de l’inspection générale des bâtiments pour garantir la sécurité des constructions.



Les services de cette structure publique doivent être présents dans toutes les 14 régions du pays, a-t-il dit.