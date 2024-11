Résultats des élections législatives : les travaux de la Commission nationale de Recensement des votes démarrent demain mercredi

Dans une note en date de ce lundi 18 novembre parvenue à la rédaction de Pressafrik, le Premier Président de la Cour d'Appel de Dakar Président de la Commission national de recensement des votes porte à la connaissance des représentants des partis politiques et coalitions de partis que conformément aux dispositions du Code électoral, notamment en ses articles LO 89, LO 142, LO 143, LO 192 et LO 193, les travaux de la Commission Nationale de Recensement des Votes démarrent le mercredi 20 novembre 2024, à 10 heures précises, à la salle d'audience n° 4 du Palais de Justice Lat-Dior.



Il convient de rappeler que la Commission aura pour mission de procéder à la consolidation et à la validation des résultats des élections législatives du 17 novembre 2024 en conformité avec les procédures prévues par la loi électorale.