Résultats des législatives 2022 France: Nupes et la coalition au pouvoir au coude à coude, Zemmour éliminé

La consigne est donnée. Le président des Républicains, Christian Jacob, a appelé à ne donner "aucune voix pour les extrêmes" au second tour des élections législatives, au soir des résultats du premier tour, dimanche 12 juin. Il était interrogé sur la ligne à suivre en cas de second tour entre un candidat Ensemble ! et Nupes.



Des résultats serrés.

La Nupes (25,6%) et la majorité présidentielle (25,2%) sont au coude-à-coude à l'issue du premier tour des élections législatives, tandis que le Rassemblement national (18,9%) se classe troisième, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires.



Des personnalités éliminées dès le premier tour.

Parmi ceux dont le score était particulièrement observés, l'ancien candidat à la présidentielle, Eric Zemmour, et l'ex-ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, ont été éliminés dès le premier tour, selon des résultats définitifs.



Marine Le Pen ne donne pas de consigne de vote.

La candidate du Rassemblement nationale dans la 11e du Pas-de-Calais, qualifiée pour le second tour avec plus de la moitié des suffrages exprimés, n'a pas donné de consignes de vote claires pour le second tour, mais a recommandé aux partisans du RN de voter selon le "sens patriotique" des candidats qualifiés.