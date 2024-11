Résultats des législatives 2024 : Sonko roi, le PUR grand perdant, Idy et Khaf' en retraite, Anta chanceuse, TAS joue le maintien

Le PUR, grand perdant ; Idrissa Seck et Khalifa Sall envoyés à la retraite



Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) apparaît comme l’un des grands perdants de ces élections. Alliée à la coalition Sam Sa Kaddu, cette formation n’a récolté que 3 sièges, contre 11 députés obtenus lors des législatives de 2022 sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi, aux côtés de Ousmane Sonko et Khalifa Sall.



Alors, qu’est-ce qui a changé entre temps ? Cette fois-ci, le PUR s'est allié avec Samm Sa Kaddu. Lors de la célébration du Gamou, leur guide religieux reprocherait à Ousmane Sonko de ne pas avoir effectué une visite officielle à Tivaouane depuis sa nomination comme Premier ministre en mars 2024. Cet épisode aurait précipité le rapprochement entre le PUR et Macky Sall, à travers une alliance de circonstance pour les législatives. Une stratégie manifestement mal perçue par les électeurs.



Quant à Idrissa Seck et Khalifa Ababacar Sall, de vielle classe politique sénégalaise, leur chute semble confirmée. Leur influence, déjà fortement diminuée lors de la présidentielle, a été définitivement éclipsée par ces législatives. Tous deux ont perdu dans leur bureau de vote respectif, et leurs coalitions n’ont pas réussi à s’imposer ni dans leurs communes, ni dans leurs départements.



Vers une confirmation officielle...



La Commission électorale nationale autonome (CENA) n’a pas encore officialisé ces résultats, et les éventuels recours pourraient encore influencer la répartition finale des sièges. En attendant, ces projections renforcent l’idée que le Sénégal est à l’aube d’une transition politique majeure où le parti dirigé par Ousmane Sonko tient les rênes.