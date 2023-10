Retard de 7 heures à l’Assemblée nationale : Dispute de postes entre les députés de Pastef et Taxawou Sénégal

La session plénière tant attendue de l'Assemblée nationale, initialement prévue pour 10 heures, a subi un retard de plus de 7 heures ce samedi 14 octobre. D'après les informations divulguées par le député Cheikh Bara Doly, « ce retard est dû à une querelle sur les postes entre les députés de Pastef et de Taxawou Sénégal au sein de la coalition Yewwi Askan Wi ».



D'après Cheikh Bara Doly, le maintien du bureau de Walu a été décidé, avec Lamine Thiam conservant sa position de président et Cheikh Abdou Bara Dolly celle de vice-président, sans changement majeur. Selon lui, les députés de Pastef et de Takhawou Sénégal rencontrent des difficultés pour former leur propre bureau. « Ce matin, ils ont soumis les 53 députés affiliés à Yewwi Askan Wi, mais les membres de Pastef cherchent à retirer les postes occupés par Takhawou Sénégal, ce que je considère comme une action déloyale s'ils y parviennent », a dénoncé le député.



En ce qui concerne Benno Bokk Yaakar, le député a révélé qu'ils ont rencontré quelques obstacles mineurs jusqu'à midi pour décider du président de leur groupe parlementaire.



Face à cette situation, il a appelé les citoyens sénégalais à prêter attention à ce qui se déroule à l'intérieur de l'hémicycle, où les députés sont devenus de « mauvais exemples pour le peuple ». Au lieu de se battre pour les intérêts de la population, ils se disputent des postes. Il a également exhorté le président de l'Assemblée nationale à prendre rapidement des mesures pour résoudre la situation en établissant les bureaux concernés.