Retard de salaires des agents de l'administration publique menacent d'assiéger le trésor public et interpelle les autorités

Suite à la fusion de certains ministères ainsi que les nominations des nouveaux DAGE (directeur de l'administration générale et de l'équipement) qui n'ont pas encore pris service, des contractuels des agents de l’administration sénégalaise sont confrontés à des retards de salaires. Un fait que dénonce le collectif interministériel.



« Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise est très préoccupé par la situation des contractuels de l'administration. Jusqu'à présent, ces derniers n'ont pas encore perçu leur salaire du mois de juillet alors qu’on est le 18 aujourd'hui. Cela constitue des difficultés énormes pour les travailleurs qui pourtant continuent de faire correctement leur travail au niveau des différents ministères », déplore Omar Dramé, coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise sur la Rfm.



Face à cette situation, les agents de l’administration sénégalaise interpellent les autorités étatiques et menacent d'assiéger le trésor public dans les jours à venir pour réclamer leur salaire. « Nous interpellons le gouvernement qui prétend que cette situation est due à la fusion des ministères et qu'il faut harmoniser les budgets. Nous estimons qu’avant d'harmoniser les budgets, il faut d'abord payer les salaires des travailleurs parce que c'est quelque chose de sacré ».



Poursuivant : « Dans certains ministères, les DAGES devraient signer des virements, mais jusque-là, ils n'ont pas encore pris service. Étant un collectif qui regroupe 22 ministères, nous demandons à l'Etat du Sénégal de trouver des solutions immédiates à notre problème d'ici la fin de la semaine sinon nous allons passer à la vitesse supérieure. Si rien n'est fait, la semaine prochaine, nous allons faire une forte mobilisation pour aller assiéger le trésor public’ », a laissé entendre le président dudit collectif.