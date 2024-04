Retards de salaire-Recrutements : les travailleurs de GFM annoncent le dépôt d’un préavis de grève ce vendredi

Des tensions se font ressentir au sein du Groupe Futurs Médias (Gfm). Les employés ont exprimé leur mécontentement hier lundi, en portant des brassards rouges. Dans les jours à venir, les travailleurs du groupe dirigé par Youssou Ndour prévoient de déposer un préavis de grève, articulé autour de sept revendications.



Mouhamed Alimou Bâ, secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal, section Gfm, a énuméré les points de revendication. Parmi eux, le paiement des salaires à l’échéance conformément à la législation en vigueur et le paiement du treizième mois, acquis après une longue lutte.



En plus de cela, ils demandent " l’augmentation des salaires ; une revalorisation des tarifs des pigistes de 2 000 à 4 000 Fcfa ; l’adoption d’une politique de régularisation des prestataires ; le recrutement de journalistes correspondants dans les différentes régions du pays et la fin des recrutements non pertinents qui grèvent le budget de l’entreprise." Mais aussi une sécurité sociale et sanitaire ; la formation professionnelle et la définition d’une meilleure stratégie marketing et un mode de gestion adapté.