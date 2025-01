"Retour de Khalifa Sall par procuration à la Ville de Dakar": Taxawu Senegaal dément le journal Point Actu

Dans un communiqué transmis à PressAfrik, la plateforme Taxawu Senegaal a démenti avec la plus grande fermeté les affirmations fallacieuses publiées en Une du journal Point Actu dans sa parution du mercredi 15 janvier 2025. Ce dernier titre : "Khalifa Sall joue son retour par procuration" et avance, dans une interprétation mensongère : "Sans consensus à Taxawu, le candidat de Khalifa Sall, Bira Kane, court à sa perte."



Selon Taxawu Senegaal, ces affirmations relèvent d’une campagne manifeste de désinformation et de manipulation de l’opinion publique. Cette stratégie vise à nuire à la crédibilité de leur mouvement tout en détournant l’attention des citoyens des véritables enjeux du moment.



La plateforme a apporté des clarifications sur le rôle de Monsieur Birakane Ndiaye, cité dans l’article de Point Actu. Bien qu'il soit inscrit comme suppléant immédiat sur leur liste pour les élections locales, Taxawu Senegaal a précisé que Monsieur Ndiaye n’est pas membre du Conseil municipal de la Ville de Dakar.



Par ailleurs, son implication est entièrement dédiée au soutien des recours légaux introduits par le maire de Dakar, Barthélémy Dias.



Taxawu Senegaal a réaffirmé son engagement indéfectible dans un combat central : la restauration des droits légitimes de Barthélémy Dias, Maire élu de la Ville de Dakar.



Selon la plateforme, le mandat de ce dernier a été illégalement confisqué par le régime en place. « Ce combat, nous le mènerons avec toutes les ressources légales et politiques disponibles, jusqu’à ce que justice soit rendue et que Barthélémy Dias reprenne son fauteuil de maire », a déclaré Taxawu Senegaal dans son communiqué.