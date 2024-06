Retour de la COVID-19 en force : l'alerte de docteur Alassane Tall de la clinique Khadija de Mbao

L'alerte est donnée par le docteur Alassane Tall officiant à la clinique Khadija de Mbao. D'après la blouse blanche, beaucoup de cas positifs ont été détectés. C'est pourquoi il appelle les Sénégalais a beaucoup plus de vigilance et de prudence lors des traditionnels "ganale".



Le docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la santé a confirmé ces cas de COVID-19 détectés chez les pèlerins sénégalais. Sur une première vague de 124 pèlerins testés 78 se sont révélés positifs. L'information est toujours du docteur Mamadou Ndiaye. Et docteur Ndiaye de préciser qu'il ne s'agit pas du retour de la COVID-19 puisqu'elle n'avait jamais disparu.



Un peu auparavant, une autre information venant du ministère de la santé donnait l'alerte sur une affection pulmonaire à la Mecque. Et sur laquelle les autorités saoudiennes n'ont pas communiqué.