Retour des bannis du PS : Tanor pas tout à fait d'accord avec Wilane

Ousmane Tanor Dieng semble vouloir faire taire la polémique concernant la main tendue aux exclus du Parti socialiste (PS) que Abdoulaye Wilane avait soulevée avant d'être démenti par son adjoint Me Moussa Bocar Thiam.



Interpellé sur la question, le Secrétaire général de la formation socialiste a tranché le débat. Et pour lui, cette question n'est pas encore d'actualité. Et le moment venu, le Bureau politique et les instances habilitées vont se pencher sur le sujet et trancher.



De toute façon, la réponse à cet appel divise aussi les lieutenants de Khalifa Sall. Car si pour Bamba Fall il y a des conditions à remplir au préalable, Barthélémy Dias lui, rejette cette main tendue.