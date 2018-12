Retrait de la CAN au Cameroun: "une injustice flagrante"

La décision a été prise vendredi dernier à Accra au Ghana.



Issa Bakary Tchiroma, le ministre porte-parole du gouvernement camerounais, estime que " cette décision étonnante à plus d'un titre, ne rend assurément justice, ni aux investissements colossaux consentis par le Cameroun, ni à l'engagement du chef de l'état et du peuple camerounais à déployer les efforts nécessaires pour abriter en 2019 une fête éclatante du foot africain.



Selon le ministre, le Cameroun a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations.



Aussi face à ce qu'il a qualifié d'injustice flagrante, le porte-parole a demandé aux camerounais de garder la sérénité et de ne pas céder à la tentation de polémiques stériles.



Entre autres, la Caf estime qu'un événement de la dimension d'une Coupe d'Afrique des Nations exige une organisation irréprochable.



Le nom du pays remplaçant sera connu avant la fin de ce mois.