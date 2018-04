Retrait des enfants de la rue : le ministère de la Justice va communiquer sur l'échec des actions menées par le gouvernement

Après la sortie de la ministre de la Protection de l'enfance et de la bonne gouvernance pour annoncer le début de la deuxième opération de retrait des enfants de la rue, le 28 mars 2018 c'est le statu quo. Les enfants errent de plus en plus dans les rues.

Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop qui avait, à côté du ministre Aly Ngouille, reconnu l'échec du premier plan d'action du gouvernement pour retirer les talibés de la rue, se dirige inéluctablement vers l'échec de son deuxième plan d'action, qui tarde faire ses effet.



C'est dans ce cadre que le la Direction de l’Education surveillée et de la Protection sociale organise une rencontre avec les journalistes mardi 17 avril, pour partager, avec les organes de la place, les raisons de l’inefficacité de ces différentes actions menées.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, les services du ministère de la Justice annonce qu'un plan d'action sera proposé par ladite direction "pour accompagner la volonté des pouvoirs publics à mettre un terme à ces fléaux qui compromettent l’avenir des enfants"