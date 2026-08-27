Retraites au Sénégal : l'IPRES se prononce ce jeudi sur les nouveaux codes du travail et de sécurité sociale

Les présidents des associations de retraités de l’ Institution de prévoyance retraite du Sénégal

(IPRES) de Dakar et des 14 régions du pays sont convoqués à une réunion ce jeudi. La rencontre sera présidée par Mody Guiro, vice-président du Conseil d’administration de l’IPRES, secrétaire général de la CNTS et membre du Conseil d’administration du Bureau international du travail (BIT).



Selon la Rfm, au terme des échanges, une importante déclaration est annoncée. Un point de presse animé par Mody Guiro est également prévu pour faire le point sur les discussions. La rencontre de ce jeudi est donc très attendue, avec la perspective de voir les représentants des retraités et les responsables de l’IPRES préciser leur position sur ces nouvelles dispositions.



Les échanges devraient notamment porter sur les récents textes adoptés par l’Assemblée nationale, en particulier les nouveaux Codes du travail et de la sécurité sociale. Des réformes qui suscitent une attention particulière de la part des organisations de retraités, compte tenu de leurs implications sur la protection sociale et les droits des travailleurs.