Sénégal : le collectif «Patients en danger» trouve «inadmissible» la mauvaise qualité d’accueil dans les hôpitaux

Au Sénégal, la mauvaise qualité d'accueil des patients dans certaines structures sanitaires continuent de susciter la polémique. Le dernier épisode s'est déroulé à Rufisque, où une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrait un accompagnant très en colère pour défaut de prise en charge immédiate d'un patient.



Face à cette situation, le collectif «Patients en danger» dénonce une situation «inadmissible» et interpelle le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique. «Ce n'est pas possible et, encore une fois, c’est inadmissible dans ce pays qu'on continue à vivre des situations pareilles où les citoyens sont dans une situation (de négligence médicale) qui fait qu'ils sont obligés de dénoncer», a déploré Nina Penda Faye, membre du collectif «Patients en danger», au cours du journal de 12h de la RFM.



Rappelant que «la santé est un droit fondamental», Penda Faye a soutenu qu’il est «nécessaire d'attirer l'attention de tout le monde et de ceux qui travaillent dans les structures sanitaires», afin de les amener à exercer leurs fonctions avec professionnalisme.



Enfin, elle a appelé le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, à prendre ses responsabilités face à la récurrence de ces dénonciations sur les réseaux sociaux qui reflètent le manque d'organisation des structures de santé.