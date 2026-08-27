Algérie: un deuil national de trois jours décrété après le lourd bilan des incendies

Dans un communiqué, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a décrété ce jeudi 27 août 2026 un deuil national de trois jours suite aux incendies forestiers dans le nord-est du pays qui ont causé la mort d'au moins 12 personnes et fait des dizaines de blessés.



Par ailleurs, le chef d’Etat a aussi décrété l'annulation de toutes les festivités culturelles et compétitions sportives, déplorant un «grand malheur» pour le pays.



Dans la matinée de ce jeudi, selon les précisions de la Protection civile, 46 incendies étaient encore en cours sur 193 foyers recensés en 24 heures.