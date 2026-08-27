Immigration clandestine : plus de 160 personnes secourues au large de la Mauritanie

Les garde-côtes mauritaniens ont annoncé avoir secouru, 25 aout 2026, plus de 160 migrants au large des côtes du pays. Éprouvés par le voyage et les conditions précaires de leur embarcation, ces migrants tentaient de poursuivre leur route dans des conditions difficiles.



Parmi eux figurent 17 enfants. Cette opération intervient quelques jours seulement après deux autres sauvetages d’embarcations de migrants, selon la Rfm.



Il s’agit ainsi de la troisième embarcation secourue par les garde-côtes mauritaniens en moins de quinze jours, témoignant de la persistance des départs de migrants par voie maritime, malgré les dangers liés à ces traversées.