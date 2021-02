Retrouvé mort calciné dans leur chambre à Rufisque: le couple emporte son secret dans son voyage éternel

Le quartier Coopérative Bata sis à Rufisque Ouest sort petit à petit de sa torpeur. Le vent frisquet et le froid matinal de ce jour de février ne contribuent pas à sortir les voisins de leur abattement. Moins de 48 heures après la tragédie du couple retrouvé mort calciné dans sa chambre conjugale, la vie reprend petit à petit son cours. Comme si de rien n’était, populations et ouvriers travaillant dans ce quartier résidentiel à la structure inachevée vaquent tranquillement à leurs occupations. T



ous les commentaires tournent autour de l’horreur dont leur quartier a été le théâtre avant-hier mercredi. Pour l’heure, aucune information n’est disponible sur les raisons et les circonstances qui ont emporté le jeune couple. C’est encore le flou total. Au bas de l’immeuble à deux niveaux peint en marron-beige, les discussions vont bon train. Ici, la vie semble avoir repris son cours normal.



Le bruit provoqué par les ouvriers s’activant sur les chantiers voisins semble avoir pris le dessus sur la quiétude habituelle. De l’extérieur de l’édifice, aucun stigmate d’une journée d’horreur n’est visible. L’appartement où s’est jouée la tragédie garde encore tous ses secrets. Une nuit après le drame, les habitants de ce quartier de Rufisque Ouest semblent avoir repris leur esprit.



Dans le quartier, les victimes sont dépeintes comme des voisins sociables. Coulibaly et Aby Thiam passent plutôt pour des anges. « Contrairement à certaines allégations, Coulibaly était sociable tout comme sa femme. Ils vivaient là depuis un bon moment », indique d’emblée le jeune Mouhamed Ly au sortir de la boutique située au bas de l’immeuble. Quelques mètres plus loin, une dame revisite le film des événements. « C’est ma belle-sœur qui loue un appartement avec son mari dans cet immeuble qui m’a confié avoir été témoin d’une dispute qui a éclaté la veille vers minuit. Il s’en était suivi, selon elle, une détonation. Puis une épaisse couche de fumée s’est échappée au bas de la porte. Et puis plus rien », rapporte Aicha Diallo.



« Elle avait l’habitude de passer devant chez moi. Ils sont passés par là pas plus tard que ce lundi devisant tranquillement. Rien ne laissait présager d’une fin tragique de ce couple », confie la voisine Aicha Diallo qui dépeint la défunte comme une femme ouverte et joviale. Un témoignage repris par les habitants du quartier Coopérative Bata.



Même le délégué de quartier semble partager le même avis. « Ils sont courtois et sans problèmes particuliers. Jamais, il ne m’a été rapporté des querelles de ce couple. La jeune fille avait l’habitude même de faire ses courses à la table que tient ma femme », certifie Mamadou Diop qui habite à quelques pâtés de maisons du domicile des Coulibaly. « Elle faisait ses courses ici. Elle était disponible et d’un commerce facile. Son mari sortait de l’immeuble vers les coups de onze heures voire midi », confie Khady Guèye, cette autre habitante du quartier. Les supputations vont bon train sur les circonstances de la mort tragique du jeune couple.



Pour l’heure, l’enquête ouverte par la police pour élucider cet acte odieux suit son cours, rapporte Le Témoin.