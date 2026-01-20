Sicap Mbao : deux (02) prétendus homosexuels interpellés et placés en garde à vue par la Police

Le Commissariat d’arrondissement de Sicap Mbao (banlieue dakaroise) a procédé, ce 18 janvier 2026, à l’interpellation de deux individus pour «actes contre nature». Placés en garde à vue, les mis en cause sont suspectés d’être des homosexuels.



Selon un communiqué de la Police, cette opération fait suite à la dénonciation «d'un riverain ayant surpris son propre frère germain en flagrant délit avec un autre individu» au sein du domicile familial. Le plaignant a précisé aux enquêteurs avoir réussi à enfermer les deux hommes dans la chambre avant de solliciter l'intervention des forces de l'ordre.



À l'arrivée des agents, les deux individus, de sexe masculin, ont été interpellés et conduits au poste de police pour nécessité d'enquête. Lors de leurs interrogatoires, poursuit le communiqué, ils «ont reconnu les faits sans détour et tenté de justifier leurs actes par une impulsion irrésistible et une incapacité à maîtriser leurs désirs».

L'un des suspects a par ailleurs précisé qu'il s'était rendu à Diamaguène sur invitation de son partenaire, rencontré via les réseaux sociaux. Ce dernier l'aurait assuré que la maison était déserte, affirmant que tous les membres de sa famille étaient en voyage. Les prévenus ont également détaillé leur mode opératoire, confirmant la matérialité de l'acte.