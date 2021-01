Retrouvée à Bruxelles, Diary Sow serait dans un état dépressif

D'après ''Les Echos'', l'étudiante sénégalaise disparue à Paris le 4 janvier dernier, a été retrouvée. En effet le Consulat général du Sénégal à Paris indique que: « mademoiselle Diary Sow a été retrouvée saine et sauve. Elle se trouve présentement en compagnie de son parrain Monsieur Serigne Mbaye Thiam ».



Les sources diplomatiques sénégalaises ont par la même occasion remercié « le gouvernement français pour son assistance efficace ainsi que l'ensemble de la communauté sénégalaise en France en particulier les étudiants, pour leur mobilisation », qui n'ont ménagé aucun effort pour retrouver l'étudiante.



Diary Sow aurait elle-même appelé au téléphone les autorités sénégalaises en France. L'ambassadeur et le consul du Sénégal à Paris ont par la suite fait le déplacement pour la ramener en France.



Toutefois, certaines radios avancent que la jeune fille a été retrouvée dans un état dépressif, dû à un surmenage intellectuel. Et quant à la reprise de ses études au lycée Louis-Le-Grand , il faudrait d’abord qu’elle subisse des tests médicaux pour y voir plus clair.