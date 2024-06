Réunification de la CEDEAO : les promesses fermes du ministre des Forces armées, le GL Biram Diop

“Le Sénégal travaillera sans relâche pour la réunification de la CEDEAO tout en accordant la priorité à l’instauration d’une paix durable dans la sous-région qui est la condition essentielle pour parachever l’intégration régionale", ces mots sont du général Biram Diop ministre des Forces armées. Il a fait cette déclaration lors de la cérémonie d'ouverture de la célébration du 49 ème anniversaire de la CEDEAO. Le général Diop a présidé cette cérémonie au nom de son collègue de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall.



Dans l'espace CEDEAO, le défit sécuritaire ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est pourquoi le thème de la commémoration de cette année a porté sur : "La CEDEAO à l’aube de son cinquantenaire". Les nouvelles autorités du Sénégal ont fortement réaffirmé l'intégration continentale. D'où la nouvelle dénomination de ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères au lieu du ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Comme il était de coutume. Ainsi, dira le général Diop, "la CEDEAO constitue pour notre pays le premier cercle naturel de la construction de l’unité africaine”. Avant d'ajouter, " il faut que la CEDEAO se donne les moyens de pouvoir s’adapter à cette évolution en permanence pour pouvoir faire face aux défis de sécurité auxquels la communauté est confrontée".



Alhadji Brima Koroma, ambassadeur de Sierra Leone au Sénégal a évoqué la nécessité des Etats membres de travailler en synergie pour l'intégration économique de l'espace CEDEAO. Pour lui, il faut que les pays membres “donnent du crédit à l’organisation qui a fait d’énormes efforts”.