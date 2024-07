Revalorisation de leur statut, reconnaissance institutionnelle, paiement des salaires : les vacataires des universités publiques dans la rue le 3 août

Le Rassemblement des vacataires des universités publiques du Sénégal a fait face à la presse pour dénoncer leurs conditions et demander par la même occasion, la revalorisation de leur statut d’enseignants vacataires ainsi que leur reconnaissance institutionnelle et le paiement des salaires à temps.



Mouhamadou Makhtar DIOP, chargé des revendications a révélé : « depuis 40 ans, il y a des gens qui donnent tout et qui font tout pour l’université, mais ne sont pas bien traités ». Pour mettre fin à ce « manque de respect », le rassemblement a décidé d’organiser une marche pour amener les nouvelles autorités à s’occuper de leur cas.



« Le samedi 3 août à Dakar, une grande assemblée générale sera tenue pour une démonstration de force. Nous avons sensibilisé tous les collègues des universités que nous avons visitées. L’objectif, c’est de montrer aux nouvelles autorités que nous en avons marre de cette situation injuste. Le semestre pour l‘année universitaire 2022-2023, n‘est toujours pas payé.

Il y a également la question du statut qui n’existe pas, car le corps des vacataires n’est régi par aucun statut qui assure une sécurité pour les membres de ce corps. En 10 ans, il y a eu un recrutement de 400 postes alors que le nombre d’étudiants va crescendo », a déclaré le chargé des revendications.



Mouhamed Diop renseigne que « plus de 70% du corps enseignant dans l’enseignement supérieur sont des vacataires et ne sont pas bien traités » et appelle au nom de ses collègues, les nouvelles autorités qui prônent la rupture à corriger cette injustice.