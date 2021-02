Révélation sur la relation entre Ousmane Sonko et son marabout Serigne Abdou Mbacké

Qui est Serigne Abdou Mbacké, ce marabout connu du grand public suite à l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr? Le guide religieux, fils de Serigne Cheikh Khady Mbacké, est le marabout du leader de Pastef Les Patriotes, accusé de « Viols répétés » par une jeune masseuse.



Selon Source A, les deux hommes se sont connus à Dakar, il y a de cela 10 ans environ. Mais c’est plus tard qu’Ousmane Sonko lui a fait acte d’allégeance à Darou Moukhty. Et, ils sont devenus inséparables, depuis lors.



Le journal informe que le Khalife de Serigne Cheikh Khady Mbacké s’est distingué dans l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. Il a même rencontré le Khalife des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, poussant le président de la République Macky Sall a s’expliqué au téléphone avec le guide religieux sur cette affaire.



La même source révèle que Serigne Abdou Mbacké a parcouru les 5 continents. Ce qui lui a permis d’entretenir des relations amicales et professionnelles avec plusieurs autorités internationales (des diplomates, des chefs d’Etat et des hommes d’Etat). Il a beaucoup soutenu Macky Sall avant son accession au pouvoir et l’a défendu dans les moments les plus difficiles, a-t-on soufflé au journal.



Qui ajoute que la dernière conversation entre Macky Sall et le guide religieux date de la dernière élection présidentielle.



« Je suis gêné quand je vois Serigne Abdou Mbacké », Ousmane Sonko



Le leader de Pastef Les Patriotes aurait confié suite à l’éclatement de cette affaire de « viols répétés et de menaces de mort», qu’il se sent « gêné » quand il voit son marabout.



« Je suis gêné quand je vois Serigne Abdou Mbacké, à cause de cette accusation de viol. Je me cache même pour ne pas le voir. Je n’étais pas au courant de sa récente déclaration et je ne pouvais même pas le regarder à la télévision. Ce que mon marabout a vécu depuis le début de cette affaire, même ma propre mère ne l’a pas subi, parce qu’il m’a prouvé son affection. Serigne Abdou a cessé toutes ses activités pour s’occuper de cette affaire », aurait déclaré Ousmane Sonko.