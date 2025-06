Affaire des chèques volés au Trésor : aveux explosifs de transitaires et déballage du cerveau présumé

Nouveau rebondissement dans le scandale des chèques volés. Depuis l’éclatement de cette affaire, plusieurs transitaires impliqués ont commencé à rembourser les sommes détournées au bureau "Guichet et compte dépôt" du Trésor public. Selon Libération, dans son édition de ce mardi, certains mis en cause ont fait des aveux accablants.



Mamadou Ly, gérant de Médina Transit, a reconnu devant la Division des investigations criminelles (DIC) avoir reçu deux chèques (675,850 millions FCFA et 689,922 FCFA) des mains de son voisin, Pape Galaye Thiaw, un commerçant de téléphones. Bien qu’il affirme ignorer l’origine des chèques, il admet lui avoir versé une commission de 10% sur les montants.



Lamine Ba de Touba Darou Salam Transit a, quant à lui, déclaré avoir encaissé deux chèques (688,245 millions FCFA et 712,587 millions FCFA) provenant du même commerçant, aujourd’hui introuvable.



Il a affirmé aux enquêteurs que ce commerçant, dont les téléphones sont désormais éteints, ne serait qu’un "lampiste", incapable d’avoir lui-même dérobé les chèques au Trésor.



Plusieurs transitaires ont incriminé Mansour Kane, un contrôleur du Trésor public déjà écroué dans dans une autre affaire de faux chèque de 400 millions FCFA. Ces accusations ont poussé le parquet financier à ordonner des investigations approfondies.



Extrait de prison et auditionné, M.Kane a, d’abord, nié les accusations portées par Abdoulaye Ba de Niany Transit, qui affirmait avoir reçu de lui un chèque de 547,643 millions FCFA contre une commission de 12%. Mais, face aux preuves, il a fini par lâcher du lest : "Abdoulaye Ba connaît tout le monde au Trésor. [...] Je n’accuse personne. Je reconnais seulement deux chèques remis à Ahmed Tidiane Nam et Ramatoulaye Fall, qui ont justifié mon placement en détention. Pour le reste, je nie toute implication".



Il a poursuivi : "Lors de mon arrestation, j’ai expliqué mon mode opératoire. J’ai exploité une faille du système, mais comme je suis le premier arrêté, on veut tout me faire endosser".



Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer l’ampleur réelle de cette fraude systémique et identifier d’éventuels complices haut placés.