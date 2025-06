Suppression du concours d’entrée en sixième dès 2026 : les explications du ministre Moustapha Guirassy

Le gouvernement sénégalais engage une réforme profonde du système éducatif, avec la suppression du concours d’entrée en sixième à partir de la session 2026. Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a apporté des éclaircissements sur cette mesure lors d’une conférence de presse tenue, hier, lundi.Selon lui, cette décision s’inscrit dans le respect de la loi d’orientation de l’éducation nationale (loi n°91-22 du 16 février 1991), qui garantit l’obligation scolaire gratuite pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans.« Dans la loi d’orientation de l’éducation nationale loi n°91-22 du 16 février 1991, la scolarité est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 ans à 16 ans. La scolaire obligatoire est assurée gratuitement au sein des établissements publics d’enseignement (..) Il n’a pas 16 ans, il n’a pas fait 10 ans, vous organisez l’entrée en sixième, il ne passe pas, ce n’est pas juste. Donc notre position, c’est qu’il faut se conformer à la loi », a-t-il expliqué.Le ministre a insisté sur la nécessité de garantir à tous les enfants un accès ininterrompu à l’enseignement fondamental.« On doit se conformer à la loi. On a dit 10 ans d’obligation scolaire, il faut l’assurer à tous les enfants (...) Le gouvernement fait face à ses obligations et c’est à nous de gérer pendant 10 ans et on trouvera les moyens de les accompagner. Voilà notre position qui est de se conformer à la loi. Il faut donc aller naturellement dans le sens de supprimer ce concours qui détruit beaucoup de carrières et qui limite énormément », a affirmé M. Guirassy.Cette orientation s’aligne sur les engagements pris lors de la réunion interministérielle du 30 mai 2025, où le Premier ministre Ousmane Sonko, avait déjà demandé l’examen de la suppression du concours d’entrée en classe de Sixième, dans une logique de refondation du cycle fondamental.