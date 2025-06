Israël dit mener des «frappes de grande envergure» en Iran, qui menace d'intensifier ses attaques Cinq jours après le début de la vaste offensive d'Israël contre l'Iran, le conflit entre les deux pays ne montre aucun signe d'apaisement. Dans la nuit de lundi 16 à mardi 17 juin, les deux ennemis jurés ont de nouveau activé leurs systèmes de défense anti-aérienne, alors que Téhéran a assuré qu'il bombardera Israël « aussi longtemps qu'il le faudra ».

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

► Dans la nuit, Israël et l'Iran ont une fois de plus activé leurs systèmes de défense anti-aérienne, alors que Téhéran a promis de bombarder son ennemi juré « aussi longtemps qu'il le faudra » pour mettre fin à l'attaque sans précédent menée depuis vendredi avec l'objectif affiché de l'empêcher de se doter de la bombe atomique.



► Israël frappera « le dictateur iranien partout » où il se trouve, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, à la suite de cette attaque. Tuer l'ayatollah Ali Khamenei « mettra fin au conflit » entre Israël et l'Iran, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu.



► Au moins 224 personnes ont été tuées en Iran, dont des dizaines de femmes et de nombreux enfants, a rapporté le ministère de la Santé, et plus d'un millier de blessés, a annoncé dimanche le ministère iranien de la Santé. Trois secouristes du Croissant-Rouge iranien ont été tués lundi à Téhéran. Côté israélien, 24 morts et des centaines de blessés sont à déplorer depuis vendredi, selon les autorités.



► Donald Trump quitte le G7 prématurément « à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient », peu après avoir écrit : « Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement ».



Les Gardiens de la révolution affirment avoir ciblé un centre du Mossad à Tel-Aviv



Les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont affirmé mardi avoir notamment ciblé un centre du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, au cinquième jour d'un affrontement militaire avec Israël. Les Gardiens « ont frappé le centre du renseignement militaire de l'armée du régime sioniste, Aman, et le centre de planification des opérations terroristes du régime sioniste, le Mossad, à Tel-Aviv. Ce centre est actuellement en feu », ont-ils déclaré dans un communiqué lu à la télévision d'Etat.



Selon l'armée israélienne, l'Iran a lancé une trentaine de missiles ce mardi matin, dont la majorité ont été interceptés.

Plus de 600 ressortissants étrangers ont été évacués de l'Iran vers l'Azerbaïdjan



Plus de 600 ressortissants étrangers d'une quinzaine de pays ont été évacués de l'Iran vers l'Azerbaïdjan depuis le début des frappes israéliennes contre le territoire iranien, a annoncé mardi un responsable azerbaïdjanais ayant requis l'anonymat. « Depuis le début de l'escalade militaire entre Israël et l'Iran, plus de 600 citoyens de 17 pays, dont 40 citoyens azerbaïdjanais, ont été évacués via l'Azerbaïdjan », a indiqué à l'AFP cette source.



Trois personnes sauvées des décombres à Téhéran



L'agence de presse iranienne Irna rapporte que les secours ont extirpé trois personnes des décombres d'un immeuble résidentiel frappé par l'armée israélienne.



« Cette guerre entre Israël et l'Iran changera le visage de la région »



Anthony Samrani, co-rédacteur en chef du quotidien libanais francophone L'Orient Le Jour, est l'invité international de la matinale de RFI ce 17 juin. Au 5e jour de la guerre entre Israël et le Liban, il souligne l'importance du conflit en cours.



La Thaïlande prépare des avions pour évacuer ses ressortissants en Israël et Iran



Le gouvernement thaïlandais a ordonné l'armée de préparer des avions pour évacuer ses ressortissants en Israël et en Iran, au cinquième jour de leur confrontation militaire, a indiqué mardi un porte-parole. « Nous sommes prêts à évacuer des personnes, et nous nous sommes coordonnés avec l'armée pour préparer des avions pour les ramener à la maison d'Israël et d'Iran », a déclaré aux journalistes Jirayu Houngsub, après un conseil des ministres.



La Chine accuse Trump de « jeter de l'huile sur le feu »



La Chine a accusé mardi Donald Trump de « jeter de l'huile sur le feu », ajoutant que « proférer des menaces et exercer des pressions ne contribuera pas à apaiser la situation, mais ne fera qu'intensifier les tensions et étendre le conflit » entre Israël et l'Iran, a déclaré lors d'un point de presse régulier Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Cette déclaration est intervenue après que le président américain a conseillé aux habitants de Téhéran d'évacuer « immédiatement » et a appelé les autorités iraniennes à signer un accord.



L'Inde exhorte ses ressortissants à quitter Téhéran



New Delhi a indiqué que des étudiants indiens ont déjà quitté Téhéran. Les autres ressortissants « qui sont autonomes en termes de transport ont également été invités à quitter la ville compte-tenu de l'évolution de la situation », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette mise en garde intervient quelques heures après que le président américain Donald Trump a conseillé aux habitants de Téhéran d'évacuer « immédiatement ».



New Delhi a précisé que « certains Indiens ont reçu de l'aide pour quitter l'Iran par la frontière avec l'Arménie », située à des centaines de kilomètres au nord-ouest de Téhéran. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas précisé combien de ses ressortissants cela représente.



Des milliers d'Indiens vivent en Israël et New Delhi a émis des avertissements pour que ses citoyens y « restent vigilants ».



Vingt-et-un pays arabes et musulmans en faveur d'une « zone exempte d'armes nucléaires » au Moyen-Orient



Une vingtaine de pays arabes et musulmans, dont le Qatar, Oman et le Pakistan, ont appelé lundi à la création d'une « zone exempte d'armes nucléaires » au Moyen-Orient, au quatrième jour d'une escalade militaire entre Israël et l'Iran. Dans un communiqué conjoint publié lundi, les signataires soulignent « l'urgence de créer une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, s'appliquant à tous les États de la région sans exception. »



Parmi les signataires de la déclaration figurent le Qatar, Oman, l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Soudan, la Somalie, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye, le Koweït, l'Irak, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Tchad, Djibouti, les Comores, la Turquie, la Gambie ainsi que le Pakistan, non-signataire du Traité sur la non-prolifération (TNP), et unique pays musulman à posséder l'arme nucléaire.



Israël n'a jamais reconnu officiellement posséder l'arme nucléaire, mais ce pays est largement considéré comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient. L'Iran dément vouloir se doter de l'arme nucléaire.



L'Iran affirme avoir détruit des « cibles stratégiques » en Israël avec des drones (responsable militaire)



Le général Kioumars Heidari, commandant des forces terrestres de l'armée iranienne et cité par la télévision d'État, a déclaré que de « divers types de drones destructeurs, dotés de capacités de destruction et de ciblage précis, ont détruit des positions stratégiques du régime sioniste à Tel-Aviv et Haïfa », dans le nord d'Israël.



Le point sur la situation avec notre correspondant à Jérusalem



Pour la première fois, une alerte dans la matinée : 20 à 30 missiles ont été tirés selon l’armée israélienne. De fortes explosions ont été entendues, avec, à ce stade, deux impacts connus dans la région de Tel-Aviv, dont l’un dans un entrepôt d’autobus de la ville de Herzliya. Selon les services de secours, il y aurait quelques blessés légèrement atteints. Cela fait suite à une nuit différente des précédentes, plus calme dans un sens, avec trois salves nocturnes de quelques missiles chacune et visant le nord et le centre du pays, explique notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.



Sur la question de la réouverture de l’espace aérien israélien, cela va se passer de manière progressive dans les 48 heures. Entre 100 000 et 150 000 Israéliens sont bloqués à l’étranger sans possibilité de revenir en Israël depuis vendredi dernier. Il est donc question d’une liaison maritime à partir de Chypre, mais surtout, un pont aérien va être mis en place entre l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv et quatre destinations : Larnaca, Athènes, Bangkok et New York pour les rapatrier.



Mais il s’agira de vols à sens unique seulement à destination d’Israël, pour des raisons de sécurité, indique-t-on. La compagnie El Al a déjà ouvert les inscriptions et les passagers devront apparemment payer le prix fort.







La communauté juive de New York divisée après les offensives de Benyamin Netanyahu



La situation entre Israël et l'Iran, et Israël et Gaza, a des répercussions au sein de la communauté juive, parfois à des milliers de kilomètres du Proche-Orient. C'est le cas à New York, où lundi après-midi, un rassemblement – auquel de nombreux juifs ont participé – était organisé pour demander la fin des attaques israéliennes en Iran et à Gaza.



Trois morts dans le centre de l'Iran à la suite d'une attaque israélienne



Une attaque israélienne sur la ville de Kashan, dans le centre de l'Iran, a fait trois morts et quatre blessés, selon l'agence Nournews.



L'armée israélienne affirme avoir tué un haut commandant des Gardiens de la Révolution



L'armée israélienne affirme avoir assassiné le chef du quartier général central Khatam al-Anbiya des Gardiens de la Révolution, Ali Shadmani, lors d'une attaque contre Téhéran. Dans un communiqué publié sur Telegram, les forces armées israéliennes décrivent Ali Shadmani comme le « plus haut commandant militaire » de l'Iran et « l'homme le plus proche » du guide suprême iranien Ali Khamenei.



Le cadre des Gardiens de la Révolution a été nommé à ce poste après l'assassinat par Israël de l'ancien chef du quartier général central de Khatam al-Anbiya, Gholamali Rashid, en début de semaine.





De la fumée s'élève après une explosion à Tabriz, en Iran



L'agence de presse iranienne Mehr indique qu'une épaisse fumée a été observée dans la ville de Tabriz, dans le nord-ouest du pays, à la suite d'une explosion survenue vers 8h45 heure locale (05h15 TU). Elle a publié des images de la fumée dans un message sur l'application Telegram.



De fortes explosions entendues à Tel-Aviv et Jérusalem après des tirs de missiles iraniens (journalistes AFP)



De fortes détonations ont été entendues au-dessus de Tel-Aviv et de Jérusalem mardi, ont rapporté des journalistes de l'AFP, après que des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs régions d'Israël et que l'armée a mis en garde contre l'arrivée de missiles iraniens.



« Il y a quelques instants, des sirènes ont retenti dans plusieurs régions d'Israël suite à l'identification de missiles lancés depuis l'Iran en direction de l'État d'Israël », a déclaré l'armée dans un communiqué, ajoutant que l'armée de l'air était « en opération pour intercepter et frapper là où c'est nécessaire pour éliminer la menace ».



Le site YNet News indique que des explosions ont retenti dans le centre d'Israël et qu'un bâtiment a été endommagé dans la ville côtière d'Herzliya.



Le commandement intérieur israélien a annoncé autoriser les habitants à quitter les abris antiatomiques après un tir de missile iranien, selon Haaretz.



Une nouvelle nuit d'affrontements entre Israël et l'Iran



Les Téhéranais ont été réveillés par de nouvelles explosions vers cinq heures du matin. De colonnes de fumées étaient visibles dans le nord et le centre de la capitale qui est couvert par épais nuage de fumée. Hier, après les frappes contre le siège de la radio et télévision, les attaques se sont poursuivies un peu partout dans la capitale, précise notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.



Ces derniers jours, de nombreux Téhéranais ont quitté la ville pour se réfugier sur les bords de la mer Caspienne, dans le nord du pays, ou à la campagne. Des embouteillages monstres étaient visibles à toutes les sorties de la capitale. La ville est devenue déserte.



La déclaration du président Trump qui a affirmé que tous les Téhéranais devaient quitter la capitale a renforcé le sentiment d’inquiétude et d’angoisse, d’autant plus qu’elle est intervenue alors qu’un responsable israélien a affirmé que les dirigeants iraniens auront d’ici quelques jours une surprise plus grande que l’affaire des bipeurs du Hezbollah, qui avaient explosé par centaines.



Beaucoup parmi les Téhéranais qui n’avaient pas quitté la ville pensent maintenant à prendre la route pour aller se réfugier à la campagne.



Sirènes d'alerte en Israël après des tirs de missiles depuis l'Iran (armée)



L'armée israélienne déclare que l'Iran a tiré de nouveaux missiles en direction d'Israël et que ses forces s'efforcent d'intercepter les projectiles.



Cette annonce intervient peu après que l'armée a déclaré avoir abattu 30 drones lancés en direction d'Israël au cours de la nuit.



Trump affirme que son retour anticipé à Washington n'a « rien à voir avec un cessez-le-feu » entre Israël et l'Iran



Le président américain dément les informations selon lesquelles il aurait quitté prématurément le sommet du G7 pour travailler sur une trêve entre Israël et l'Iran.



Attribuant cette affirmation à son homologue français, Donald Trump écrit sur son compte Truth Social que : « Le président français Emmanuel Macron, en quête de publicité, a déclaré par erreur que j'avais quitté le sommet du G7, au Canada, pour retourner à Washington afin de travailler sur un "cessez-le-feu" entre Israël et l'Iran. C'est faux ! Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu ». Il a précisé que son retour concernait quelque chose de « beaucoup plus important que cela » et a ajouté : « Restez à l'écoute ! ».



Le président américain Donald Trump monte à bord d'Air Force One après avoir quitté le sommet des dirigeants du G7 plus tôt que prévu, le 16 juin 2025 à Calgary, en Alberta.

Le président américain Donald Trump monte à bord d'Air Force One après avoir quitté le sommet des dirigeants du G7 plus tôt que prévu, le 16 juin 2025 à Calgary, en Alberta. © Chip Somodevilla / Getty Images via AFP

Paris, Berlin et Londres exhortent Téhéran à négocier « au plus vite, sans préconditions » sur le nucléaire



Les chefs de la diplomatie française, britannique et allemand ont « incité l'Iran à revenir au plus vite, sans préconditions, à la table des négociations » sur le programme nucléaire iranien, selon une source diplomatique française.



Jean-Noël Barrot, David Lammy et Johann Wadephul, qui se sont entretenus lundi soir avec la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, ont en outre « appelé l'Iran à éviter toute fuite en avant contre les intérêts occidentaux, toute extension régionale et toute escalade nucléaire », comme la non coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).



Les frappes contre la télévision d'État ont fait trois morts (média d'État)



Les frappes israéliennes contre le siège de la télévision d'État iranienne lundi à Téhéran ont fait au moins trois morts, selon un bilan diffusé par la chaîne. « Trois des employés de la télévision ont été tués et d'autres blessés dans l'attaque israélienne », a annoncé la télévision d'État, sans préciser le nombre de personnes hospitalisées.



Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a dénoncé cette frappe, qui « illustre le comble de la lâcheté: [les Israéliens] ne peuvent remporter de véritable bataille et s'en prennent à un bâtiment civil qui ne dit que la vérité », a-t-il déclaré à la télévision. « L'attaque contre la radiotélévision iranienne démontre le désespoir des Israéliens », ajoute Abbas Araghchi.



Des sirènes retentissent dans le nord d'Israël, d'après le quotidien Haaretz



Après le déclenchement de sirènes sur le plateau du Golan, dans le nord d'Israël, l'armée israélienne déclare avoir intercepté une « cible aérienne suspecte », à la suite de l'entrée en territoire israélien d'un aéronef non reconnu.



L'armée israélienne dit avoir conduit des « frappes de grande envergure » contre des cibles militaires en Iran



Les forces armées israéliennes ont affirmé avoir mené des « frappes de grande envergure » cette nuit en Iran et détruit des dizaines d'unités de « stockage de missiles ».



En Turquie, la montée des tensions aux frontières du pays inquiète la population



La Turquie, un voisin de l'Iran, a condamné fermement les frappes aériennes israéliennes menées contre l'Iran depuis vendredi dernier. Ankara dénonce une « violation flagrante du droit international » et une « provocation » d'Israël, dont le but serait de déstabiliser toute la région. Pour la population turque, cette forte montée des tensions aux frontières du pays suscite de plus en plus d'inquiétudes.



Le conflit vu de l'Arabie saoudite



Le conflit qui oppose Israël à l'Iran désoriente tout le Moyen-Orient et perturbe les voisins régionaux, notamment l’Arabie saoudite. Le Royaume cherche sa posture dans ce nouveau déchaînement de violence, précise notre correspondant à Riyad, Joseph Clément.



À la capitale, aucune manifestation n’est permise. Du côté du pouvoir, on fait montre d’une certaine compassion à l’égard du voisin iranien. Le Roi Salman, gardien des deux mosquées, offre le logement et le couvert aux pèlerins iraniens venus pour le Hajj, en attendant de pouvoir rentrer à la maison. Le téléphone de la diplomatie saoudienne a chauffé durant ces derniers jours : les Américains, les Français, l’Italie, l’Union européenne, ainsi que les Irakiens ont appelé le Prince Faisal, le ministre saoudien des Affaires étrangères. Et le prince Mohammed Ben Salman a, quant à lui, décroché son téléphone pour appeler le président iranien. Officiellement, l’Arabie saoudite condamne l’attaque de l’État hébreu sur l’Iran, un pays « frère » avec lequel les Saoudiens se sont récemment rabibochés, par l’entremise de la Chine. Le soutien de l’Arabie saoudite à l’Iran a toutefois ses conditions : pas d’attaques sur des infrastructures saoudiennes et pas de viol de l’espace aérien saoudien. Difficile de savoir si l’Iran accepte, alors que c’est toute la région qui s’enfonce dans l’incertitude.



Le G7 exprime son soutien à Israël, décrit l'Iran comme une « source d'instabilité »



Le Groupe des Sept (G7) a exprimé son soutien à Israël et a décrit l'Iran comme étant une source d'instabilité au Proche-Orient, dans une déclaration publiée lundi soir. Les dirigeants ont affirmé le droit d'Israël à « se défendre » et appelé à « protéger les civils. »



Dans le même texte, ils affirment que « l'Iran est la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région » et ajoutent : « nous avons toujours été clairs sur le fait que l'Iran ne pourra jamais disposer d'une arme nucléaire ». « Nous demandons instamment que la résolution de la crise en Iran aboutisse à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza », écrivent enfin les représentants des pays du G7.



Selon le New York Times, la déclaration a été signée par les sept dirigeants, y compris le président américain Donald Trump, qui a quitté le sommet plus tôt que prévu en invoquant le conflit entre Israël et l'Iran.



L'Iran prolonge la fermeture de son espace aérien



L'agence de presse officielle IRNA indique que l'espace aérien du pays restera fermé jusqu'à 14h00 heure locale aujourd'hui (10h30 TU). L'agence précise toutefois que ces restrictions seront probablement prolongées jusqu'au retour à la normale. Elle cite les autorités qui exhortent les citoyens à ne pas se rendre en personne dans les aéroports.



Des explosions entendues à Téhéran



Trois localités du nord-est de Téhéran touchées par des projectiles israéliens, rapportent des sites d'information iraniens.



Pas de blessés dans les dernières vagues de missiles, selon le Magen David Adom



Le service de secours Magen David Adom (équivalent de la Croix-Rouge) affirme n'avoir reçu aucun signalement de blessé suite aux vagues de missiles iraniens visant le centre et le nord d'Israël. Ce rapport intervient quelques instants après que l'armée israélienne a informé les habitants du nord d'Israël qu'ils pouvaient désormais quitter leurs abris en toute sécurité. Les attaques iraniennes ont fait au moins 24 morts en Israël à ce jour.



Donald Trump et Marco Rubio quittent le G7



Donald Trump et Marco Rubio quittent le G7 un jour plus tôt que prévu et rentrent à Washington sur fond de crise israélo-iranienne. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio rentre également aux États-Unis en compagnie du président américain, a rapporté CBS News.



Les sirènes résonnent à Haïfa et dans le nord d'Israël après un tir de missile iranien, selon le quotidien Haaretz



Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti mardi à l'aube dans plusieurs points du nord d'Israël, a annoncé l'armée qui a dit avoir « identifié des missiles lancés depuis l'Iran vers le territoire de l'État d'Israël ». « Les systèmes de défense sont à l'œuvre pour intercepter la menace », a ajouté l'armée israélienne sur Telegram, avertissant toutefois que ce système « n'est pas hermétique ».



Selon le chef du Pentagone, les États-Unis vise toujours un accord sur le nucléaire iranien



Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré sur Fox News que le président Donald Trump visait toujours un accord nucléaire avec l'Iran, malgré l'escalade des hostilités entre Israël et Téhéran. « Nous sommes en position défensive dans la région, pour être forts, dans la poursuite d'un accord de paix, et nous espérons certainement que c'est ce qui se passera », a déclaré de son côté le ministre de la Défense, Pete Hegseth, interrogé sur la chaîne Fox News. « Et le président [Donald] Trump l'a dit clairement, c'est sur la table. La question est de savoir si l'Iran l'acceptera », a-t-il ajouté.



Israël affirme qu'il est désormais possible de sortir des abris après de nouvelles explosions à Tel-Aviv



L'agence de presse Reuters a rapporté des explosions dans le ciel de Tel-Aviv après que l'armée israélienne a indiqué intercepter des missiles iraniens. Après des alertes dans le centre du pays, l'armée a assuré que les Israéliens pouvaient sortir des abris.



Les forces américaines restent « dans une posture défensive » au Moyen-Orient



Les forces américaines « sont dans une posture défensive » au Moyen-Orient « et cela n'a pas changé », a indiqué lundi un porte-parole de la Maison Blanche, Alex Pfeiffer, sur X. « Nous défendrons les intérêts américains » dans la région, a-t-il ajouté, alors que le conflit entre Israël et l'Iran se poursuit pour la cinquième nuit consécutive.



Donald Trump a demandé que le Conseil de sécurité nationale se prépare en salle de crise



Selon le média américain Fox News, le président américain Donald Trump a demandé que le Conseil de sécurité nationale se prépare en salle de crise, avant son retour anticipé du sommet du G7 au Canada. Donald Trump a écourté sa visite au sommet et retourne à Washington. Il a évoqué la situation au Moyen-Orient et cette annonce est intervenue quelques heures seulement après que Donald Trump a déclaré que « tout le monde devrait évacuer immédiatement Téhéran ».



Israël annonce avoir abattu plusieurs drones



L'armée israélienne affirme avoir intercepté plusieurs drones lancés vers Israël au cours de la dernière heure. Les avions ont déclenché des sirènes dans les régions de Ramat Magshimim et Haspin, dans le sud du plateau du Golan occupé.



La Chine demande à ses concitoyens en Israël de quitter le pays par le poste-frontière terrestre jordanien « au plus vite »



L'ambassade de Chine en Israël a exhorté les citoyens chinois à quitter le pays par les postes-frontières terrestres dès que possible, en raison de la détérioration de la situation sécuritaire et de la fermeture de l'espace aérien israélien. « À l'heure actuelle, le conflit israélo-iranien continue de s'intensifier, avec des installations civiles endommagées et une augmentation du nombre de victimes civiles, aggravant encore la situation sécuritaire », a averti l'ambassade dans un avis sur WeChat. L'avis recommandait aux citoyens chinois de quitter le pays par le poste-frontière terrestre vers la Jordanie.



Vouloir changer le régime iranien par la force serait une « erreur stratégique » (Macron)



Le président français Emmanuel Macron a estimé lundi que vouloir changer le régime en Iran par la force serait une « erreur stratégique », lors d'un point presse depuis le sommet des dirigeants du G7 dans les Rocheuses canadiennes. « Tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même et contre lui-même se sont toujours trompés », a-t-il déclaré.



Autres articles Kenya: une vidéo met à mal la version de la police dans la mort du militant Albert Ojwang

Israël-Iran: échange de nouvelles frappes au quatrième jour de la guerre

Guerre Israël-Iran: les habitants de Bat Yam sous le choc après des frappes meurtrières

​Israël-Iran : au moins 24 morts dans des tirs de missiles iraniens depuis vendredi, annonce l’État hébreu

Des frappes font au moins dix morts en Israël, qui bombarde plusieurs sites en Iran

RFI





div id="taboola-below-article-thumbnails"> div id="taboola-below-article-thumbnails">



Dans la même rubrique : < > Kenya: une vidéo met à mal la version de la police dans la mort du militant Albert Ojwang Israël-Iran: échange de nouvelles frappes au quatrième jour de la guerre Guerre Israël-Iran: les habitants de Bat Yam sous le choc après des frappes meurtrières