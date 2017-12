Revue de la presse sportive de 4 grands championnats d'Europe

FRANCE

On commence avec le journal L'Equipe et la victoire de George Weah à la présidence du Liberia. Avec 61,5 % des suffrages au second tour, l'ancien joueur du PSG et de l'OM, lauréat du Ballon d'Or 1995, accède « au pouvoir » et débute une autre carrière, loin des terrains.



ITALIE

On enchaîne avec la Une du Corriere dello Sport consacrée au déplacement de Naples à Crotone, ce vendredi en match d'ouverture de la 19e journée de Serie A. En s'imposant, la formation de Maurizio Sarri s'assurera le titre de champion d'automne et mettra une pression sur ses concurrents.



ESPAGNE

On poursuit avec la première page du quotidien Sport dédiée aux ventes souhaitées en janvier par le FC Barcelone. Rafinha, Gerard Deulofeu, Aleix Vidal, Arda Turan, Javier Mascherano... Tous sont susceptibles de changer d'air dans les prochaines semaines.



ANGLETERRE

Pour conclure, le Daily Mirror revient sur le succès d'Arsenal sur le terrain de Crystal Palace (3-2), dans le cadre de la 20e journée de Premier League. Après l'égalisation des Eagles, Alexis Sanchez a signé un doublé et retiré une épine du pied au club londonien.



