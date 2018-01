(Revue de presse du mercredi 03 janvier 2018) Les Universités publiques au bord du gouffre

De la politique et du judiciaire à la UNE de vos journaux. Mais commençons par la UNE de SUDQUOTIDUIEN consacrée aux universités publiques sénégalaises. Elles sont au bord du gouffre, écrit le journal. C’est le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (Saes) qui liste les difficultés : déficits budgétaires entrainant des perturbations pédagogiques et scientifiques, retards récurrents de salaires et une absence de prise en charge médicale. A Dakar l’heure est à la réfection des amphis et à la construction de nouvelles salles de cours, à Thiès on délivre toujours des attestations et non des diplômes, à Saint-Louis on parle de détournement des droits d’inscription pédagogiques et du carburant, à Bambey on signale un faible niveau d’exécution des droits d’inscription pédagogique.



Le SOLEIL parle du déploiement du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) dans les dix régions cibles. Dans le nord du pays, le programme lancé il y a trois ans octroie 102 milliards pour le département de Podor, 32 milliards pour la région de Matam et pose la première pierre pour un forage dans le centre hospitalier de Ourossogui.



WALFQUOTIDIEN réalise un grand dossier sur le marché de la publicité audiovisuelle au Sénégal. Selon le journal c’est la RTS qui continue de se tailler la part du lion sur cette manne financière de 20 milliards en plus de ses subventions obtenues de l’Etat. Conséquence, la presse privée patauge dans des difficultés. Un exemple dans le journal et dans toute la presse du jour : « Nouvel Horizon » va cesser de paraître à partir du 5 janvier après 21 ans d’existence et 1053 éditions.



Presque tous les journaux comme L’AS et ENQUETE parlent du remplacement de Magatte Diop par le juge Malick Lamotte pour diriger le procès de Khalifa Sall et Cie. Selon L’AS c’est un changement inattendu mais qui évite ainsi l’ancien président de l’Ums une récusation certaine. Dans cette affaire L’OBS informe que Khalifa Sall et ses avocats sollicitent un report de 2 mois. La défense du maire de Dakar a envoyé deux listes de témoin au juge. Une première liste de 62 témoins composés d’anonymes et une seconde liste où sont cités Ousmane Tanor Dieng, Idrissa Seck, Pape Diop, Mamadou Diop… On reste avec cette affaire dans la TRIBUNE où Aliou Sall en sa qualité de président de l’Association des maires du Sénégal a adressé une correspondance à Anne Hidalgo, maire de Paris pour déplorer l’immixtion de cette dernière dans cette affaire Khalifa Sall.



Le QUOTIDIEN reste dans la famille socialiste pour donner quelques éléments du huis clos du bureau politique qui a exclu Khalifa Sall et ses autres camarades. Dans les discussions, Tanor Dieng a jugé « objectifs » les critères d’exclusion.



LIBERATION informe que c’est ce 18 janvier que le tribunal de Monaco va se prononcer sur l’affaire des 24 comptes bancaires que l’Etat veut saisir dans le cadre de l’affaire Karim Wade.



A la UNE de VOX POPULI c’est Macky Sall qui est présenté comme un grand pourfendeur de la transhumance avant son accession au pouvoir qui est devenu aujourd’hui un des promoteurs de ce phénomène. « On est dans une logique électoraliste et on est prêt à pactiser avec le diable » soutient l’enseignant-chercheur en sciences politiques, Pr Moussa Diaw dans le journal.



En tout cas à la UNE du journal LES ECHOS, Aliou Tine déclare, « après Diouf et Wade, aujourd’hui c’est pire avec les fourches caudines du parti-Etat ». Dans DIRECT INFO on écrit « Alioune Tine tire à boulets rouges sur Macky Sall », dans le TEMOIN c’est « Alioune Tine qui flingue le régime ».



Terminons avec DAKARTIMES qui parle de la nouvelle politique de l’Elysée en matière de sécurité et de diplomatie. Selon le journal le Quai d’Orsay devient un site de recasement des « RG » et Dakar en est un exemple parfait.