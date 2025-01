Richard-Toll : d’anciens travailleurs d’une laiterie protestent contre leur licenciement « abusif »

Le Collectif des anciens travailleurs de la Laiterie du Berger (LDB) de Richard-Toll (nord) a protesté, vendredi, contre leur licenciement « abusif » et réclamé le paiement de leurs indemnités.



« Nous, les 32 anciens travailleurs de la LDB, sommes réunis pour protester contre notre licenciement abusif qui n’est fondé sur aucun règlement juridique. Nous demandons également à notre employeur de nous payer des indemnités », a déclaré Abdoulaye Sarr Diop le porte-parole du collectif des 32 licenciés de la LDB.



S’exprimant lors d’un point de presse organisé à Thiabakh, M. Diop a soutenu que les contrats des 32 travailleurs étaient en cours lorsque l’entreprise leur notifiait les licenciements.

Il a signalé que les responsables de la LBD ont décidé de suspendre les contrats « sans explication claire au préalable ».



L’Agence de Presse Sénégalaise (APS) rapporte que le porte-parole du collectif a invité les autorités administratives et l’inspecteur du travail du département de Dagana à venir constater la situation qui prévaut actuellement dans leur ancienne entreprise.



Le directeur des Ressources humaines de la société, Alain Sarr, a expliqué que les contrats des travailleurs concernés étaient arrivés à terme.



Selon lui, le non renouvellement de ces contrats est motivé par la décision de la direction d’équilibrer le nombre d’employés par rapport à la capacité de production de la société.