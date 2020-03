Robert Mugabe, la déconfiture

Toute sa vie Robert Mugabe aura été l’homme des combats. Héros de l’indépendance du Zimbabwe, figure de la décolonisation en Afrique, il luttera contre l’impérialisme et la ségrégation, jusqu’à se lancer dans un ultime combat, moins glorieux et plus caricatural pour rester à la tête d’un pays qu’il sera contraint de quitter après 37 années de règne.