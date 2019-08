Romelu Lukaku emploie les grands moyens pour forcer son départ de Manchester United

Le bras de fer est déjà bien entamé

L’image a fait le tour des réseaux sociaux ce lundi. Elle montre un Romelu Lukaku tout sourire se présentant à l’entraînement des U18 d’Anderlecht comme si de rien n’était. Forcément, ça n’a pas manqué de faire réagir en Belgique et en Angleterre où le divorce semble bien entamé entre l’attaquant et les Red Devils. L’international a tout simplement décidé d’employer les grands moyens pour forcer son équipe à accepter une offre de l’Inter. D’ailleurs, il devait revenir à Carrington ce mardi mais s’est à nouveau présenté à l’entraînement... avec Anderlecht.l y a comme un problème. Le joueur est toujours sous contrat avec MU jusqu’en 2022. Jusque-là, le géant de Premier League a préféré garder le silence ou presque, expliquant simplement qu’après un jour de congé, les joueurs étaient tous attendus ce matin pour la reprise, comme le rapporte le Daily Mail . L’absence du Diable Rouge de Manchester étonne encore plus lorsqu’on se rappelle qu’il était blessé à la cheville ces dernières semaines, l’obligeant à manquer les 6 matches amicaux de l’intersaison.Outre ce conflit, une bataille de sponsors s’est même lancée. Sur la photo publiée, Lukaku est habillé avec le maillot d’entraînement des Mauves. Le coup marketing est parfait pour l’équipementier Joma, qui n’en demandait pas tant. « Si Lukaku s’entraîne à Anderlecht, c’est normal qu’il porte notre marque. Contractuellement parlant, tout ce qui doit être porté dans l’enceinte d’Anderlecht doit être de la marque Joma » s’est même défendu Erwin Palmers, le gérant de l’équipementier espagnol dans Le Soir Seulement, Lukaku appartient toujours à Manchester United, qui est grassement payé par Adidas (à hauteur de 80 M€ par saison !) pour porter ses équipements. Voilà qui ne devrait pas ravir la marque aux trois bandes, tout comme les dirigeants anglais. Le bras de fer est plus que jamais lancé, à deux jours de la fin du mercato outre-Manche. En cas de départ de l’attaquant de 26 ans, les Red Devils n’auraient quasiment aucun délai pour se retourner, alors que l’échange contre Dybala proposé par la Juventus n’a pas abouti. Qui sortira victime de cet inextricable dossier ?