Ronaldinho annonce sa retraite de façon définitive

Bien qu'il soit sans équipe depuis plus de deux ans et demi, Ronaldinho n'avait jamais confirmé son départ en retraite. Son frère, Roberto de Assis Moreira, a confirmé ses adieux définitifs.

«Il ne veut plus jouer au niveau professionnel. Il n'y a rien de prêt pour le moment, mais après la Coupe du monde, nous préparerons son départ. Il manque quelques détails », a expliqué le frère de Ronaldinho dans des déclarations pour 'UOL Esporte' et d'autres médias brésiliens.

La star brésilienne, actuellement ambassadeur du FC Barcelone, avait parlé d'un possible retour sur les terrains, mais rien ne s'est concrétisé. Son dernier club au niveau professionnel a été le Fluminense.